Okullarda 1 hafta tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kasım ara tatili ne zaman yapılacak? MEB takvimi duyurdu!

Göreve gelmesiyle birlikte temel eğitimde imkân farklılıklarını azaltma, mesleki eğitimi güçlendirme, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme olmak üzere üç alana odaklanacaklarının altını çizen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, temel eğitimi güçlendirme konusunda en çok özen gösterecekleri konunun okul öncesi eğitime erişimi artırma hedefi olduğuna dikkati çekti.

Okul öncesi eğitimi alan ve alamayan öğrenciler arasında ilkokula başlamalarıyla birlikte temel bazı farkların oluştuğuna işaret eden Özer, bu farkların telafi edilmemesi hâlinde ilerleyen kademelerde de sorunların artarak devam ettiğini ve okullar arası başarı farklarının ortaya çıkmasının bir nedeninin de bundan kaynaklandığını anlattı.