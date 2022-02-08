KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi ödeme tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Şubat ayı ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı. İşte, KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şubat ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih duyurulmuştu. Öğrenciler tarafından ödeme takvimi merak ediliyor. İşte, KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...
KYK KREDİ VE BURS NE ZAMAN YATACAK?
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Şubat, "2" olanlar 7 Şubat, "4" olanlar 8 Şubat, "6" olanlar 9 Şubat, "8" olanlar 10 Şubat'ta ödemelerini alabilecek.
2022 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Aylık burs ve kredi miktarı şu şekilde oldu:
Lisans: 850 TL
Yüksek Lisans: 1.700 TL
Doktora: 2.5550 TL
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
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