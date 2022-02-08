KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şubat ayına ilişkin burs ve kredi ödemelerinin yapılacağı tarih duyurulmuştu. Öğrenciler tarafından ödeme takvimi merak ediliyor. İşte, KYK bursları neden yatmadı, ne zaman yatacak? KYK Şubat ayı ödemeleri yattı mı? Ödeme takvimi...