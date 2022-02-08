e-Okul nakil sorgulama: 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?
2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Nakiler başlayıp başlamadığı veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan biri oldu. Yarıyıl tatilinin bitip yeni dönemin başlamasının sonrasında ikinci dönem lise nakil başvuru işlemleri yakından takip ediliyor. İşte, 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?
2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayına yönelen öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sayfasına kilitlendi. İşte, 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?
NAKİLLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci dönemin gelmesiyle beraber beklentilerin arttığı ortaöğretim lise nakil tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Ancak henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Daha önce Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Nakil ve geçiş işlemleri;
Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;
Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.
Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir."
NAKİLLER NASIL YAPILACAK?
2022 yılı nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden Ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından Şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılmaktadır.
Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile ya da e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir.
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