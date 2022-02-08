e-Okul nakil sorgulama: 2022 Nakiller ne zaman açıklanacak? İkinci dönem lise nakil başvurusu ne zaman?

NAKİLLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönemin gelmesiyle beraber beklentilerin arttığı ortaöğretim lise nakil tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Ancak henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Daha önce Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı: