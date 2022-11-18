KYK burs/kredi sorgulama ekranı | KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs/kredi hangi bankaya yatırılır? Ödemeleri hangi gün?
KYK burs/kredi sonuçları nereden öğrenilir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere destek amacıyla verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları 17 Kasım itibarıyla sonlandı. Peki KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs/kredi hangi bankaya yatırılır?
KYK burs/kredi başvuruları 17 Kasım itibarıyla son bulurken yükseköğrenim öğrencileri sonuçlarla ilgili detayları aratıyorlar. Burs/kredi sonuçları için gözler GSB'ye çevrilmiş durumda. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik düzenlenen KYK burs ve öğrenim kredisi ile ilgili aratılmalar hız kazandı. Peki KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs/kredi hangi bankaya yatırılır? Ödemeleri hangi gün? İşte merak edilenler...
KYK BURS/KREDİ SONUÇ TARİHİ
Öncelikle şunu belirtelim ki henüz KYK burs/kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları geçtiğimiz sene 12 Aralık Pazartesi günü açıklanmıştı. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.
BURS MU KREDİ Mİ NASIL ANLAŞILIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra "Öğrenim/Katkı Kredisi ve Burs Sorgu Belgesi" şeklinde arama yapılır. Açılan sayfada ise öğrenim bursu, kredi ya da katkı kredisi alınıp alınmadığı belirtilir.
Geri ödemeli burs alınması halinde de geri ödeme tarihinin ne zaman başlayacağı, bu zamana kadar hesaba yatacak para miktarı gibi ayrıntılar verilir.
KYK BURSU HANGİ BANKAYA YATAR?
KYK burs ve kredi ödemeleri öğrencilere Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır. Başvurunuzu yaparken paylaştığını bilgiler doğrultusunda (Burs – kredi kazanıp taahhütname onayı verdikten sonra) adınıza Ziraat Bankası nezdinde hesap açılacaktır.
İLK ÖDEME AYIN KAÇINDA?
KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından ödemeler aralık ayında başlayacak. Eğitim öğretim sürecinde verilen burs ve kredinin ilk ödemesi, Ekim-Kasım ödemeleri ile birlikte aralık ayında toplu yatırılacak. Sonraki aylarda normal ödemeler devam edecek.
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
*Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
*Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
*Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
*Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
*Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?
Lisans: 850 TL
Yüksek lisans: 1700 TL
Doktora: 2.550 TL
Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.
İLK DEFA BURS VE KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
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