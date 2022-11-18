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ALES/3 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM sınav takvimi!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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ALES/3 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM sınav takvimi!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. 2022 yılının üçüncü ALES sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Kasım ayında gerçekleştirileceği açıklanan ALES/3 için bekleyişte olan adaylar, sınavın hangi gün yapılacağını araştırıyor. ÖSYM 2022 sınav takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, ALES/3 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...

Bu yıl üç kez gerçekleştirilecek olan ALES'in ilk iki sınavları sona ermişti. Yılın üçüncü ve son sınavı olan ALES/3 için başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınav gününü bekliyor. ÖSYM tarafından ALES/3 sınavının kasım ayında yapılacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerin ardından adaylar heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. Peki, ALES/3 ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte merak edilenler...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak.

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

ALES KAÇ YIL GEÇERLİ?

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı,
sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES puan türleri ve test ağırlıkları

ALES Sayısal Puanı: Sayısal testi 0,75 - Sözel testi 0.25

ALES Sözel Puanı: Sayısal testi 0,25 - Sözel testi 0,75

ALES Eşit Ağırlık Puanı: Sayısal testi 0,50 - Sözel testi 0,50

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

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