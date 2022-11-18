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KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında? 2022-2023 KYK burs/kredi SONUÇ TARİHİ

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında? 2022-2023 KYK burs/kredi SONUÇ TARİHİ

KYK burs/kredi sonucu ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı milyonlarca üniversite öğrenci tarafından merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik verilen KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar? 2023 KYK burs başvuruları ne zaman sonuçlanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs ve öğrenim kredisi şeklinde verilen ödemelerde başvurular sonlandı. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Peki KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında?

KYK BURS/KREDİ SONUÇ TARİHİ

Öncelikle şunu belirtelim ki henüz KYK burs/kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları geçtiğimiz sene 12 Aralık Pazartesi günü açıklanmıştı. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.

İLK ÖDEME AYIN KAÇINDA?

KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından ödemeler aralık ayında başlayacak. Eğitim öğretim sürecinde verilen burs ve kredinin ilk ödemesi, Ekim-Kasım ödemeleri ile birlikte aralık ayında toplu yatırılacak. Sonraki aylarda normal ödemeler devam edecek.

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

*Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü

*Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü

*Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü

*Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü

*Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Lisans: 850 TL

Yüksek lisans: 1700 TL

Doktora: 2.550 TL

Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.

İLK DEFA BURS VE KREDİ ALACAK ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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