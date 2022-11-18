KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında? 2022-2023 KYK burs/kredi SONUÇ TARİHİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs ve öğrenim kredisi şeklinde verilen ödemelerde başvurular sonlandı. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmeye çalışıyor. Peki KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında?

KYK BURS/KREDİ SONUÇ TARİHİ

Öncelikle şunu belirtelim ki henüz KYK burs/kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçları geçtiğimiz sene 12 Aralık Pazartesi günü açıklanmıştı. Konuya ilişkin son dakika gelişmelerini ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.