KYK burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB KYK burs başvuru tarihi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için heyecan verici bir süreç yaklaşırken, öğrenciler de bu fırsatı dört gözle bekliyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da on binlerce öğrenci, KYK burslarından yararlanmak amacıyla e-devlet üzerinden başvuruda bulunacak. Geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim tarihleri arasında alınan KYK burs başvurularının, bu yıl hangi tarihlerde başlayacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

2023 eğitim döneminde KYK burs başvuruları 12-19 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında başvuruların yapılması öngörülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) veya KYK'dan gelecek açıklamalarla birlikte başvuru tarihleri netlik kazanacak.

KYK Burs ve Kredi Başvuruları Nasıl Yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihlerde e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, PTT şubelerine giderek e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olmaları gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler talep edilmekte; bu bilgiler kamu kurumlarından alınan verilerle karşılaştırılarak doğrulanmaktadır. Değerlendirme sonucu, bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi sağlanmaktadır.

Bursun Kesilme Nedenleri

KYK bursunun erken kesilme nedenleri arasında, öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması ya da kaydını dondurması gibi durumlar yer almaktadır. Ayrıca, yurttan çıkarma cezası alma veya kesin hükümle mahkûm olma hallerinde de burs kesilmektedir.

Öncelikli Olarak Burs Alacak Öğrenciler

KYK burslarından öncelikli olarak yararlanacak öğrenciler arasında şehit çocukları, gazi çocukları, %40 ve üzeri engelli raporu olanlar, anne ve babası vefat etmiş olanlar ve Darüşşafaka Lisesi mezunları bulunmaktadır. Ayrıca, amatör milli sporcu olan öğrenciler de bu kapsamda burs alabilecekler.

2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularına dair gelişmeler ve resmi açıklamalar takip edilerek, öğrencilerin bu önemli fırsattan faydalanmaları sağlanacak.