AÖF kayıt yenileme tarihleri | 2024- 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) için 2024-2025 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Akademik takvime göre, öğrenciler 7 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla kayıtlarını yenilemeye başlayabilecekler. Bu sürecin 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00'de sona ereceği açıklandı.

Kayıt Yenileme İçin Kritik Tarihler ve Adımlar

Kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmayacağı için öğrencilerin öncelikle aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden Ders Ekle/Sil işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu aşamayı tamamlayan öğrenciler, ders seçimlerine göre oluşan dönem materyal ve katkı payı ücretlerini bankaya yatırarak kayıt yenileme işlemini sonlandıracak.

Ücret Ödemeyen Öğrenciler İçin Kayıt Hakkı Sona Erecek

18 Ekim 2024 saat 22.00'ye kadar kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, bu haklarını kaybedecek. Bu tarihten sonra herhangi bir mazeret kabul edilmeyecek ve güz dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacak. Kayıt yenileme işlemini eksiksiz olarak tamamlayan öğrenciler, sistem üzerinden kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini mutlaka kontrol etmeli.

Ders Seçimi ve Kayıt Yenileme Ücretleri Nasıl Ödenecek?

Kayıt yenileme işlemleri kapsamında öğrenciler, dönem öğretim materyal ücreti, öğrenim ücreti ve öğrenci katkı payı ödemelerini Ziraat Bankası ATM'lerinden, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Ödeme işlemleri 18 Ekim 2024 tarihine kadar yapılmak zorunda, aksi takdirde kayıt işlemi tamamlanmış sayılmayacak.

Kayıt Yenileme Sonrası Ders Değişiklikleri Mümkün

Kayıt yenileme süresi içerisinde öğrenciler, ödedikleri dönem öğretim materyal ücreti tutarını aşmamak şartıyla seçtikleri dersleri değiştirebilecek. Yeni ders eklemeleri ve silmeleri yapmak mümkün, ancak bu durumda ek ders için oluşan fark borçlarının 25 Kasım 2024 ile 21 Şubat 2025 tarihleri arasında ödenmesi gerekecek. Ödemelerde gecikme yaşanması halinde yasal faiz uygulanacak.