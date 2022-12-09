AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ: 2022 1. dönem Açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Son tarih ne zaman?

AÖL online sınav giriş ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022-2023 AÖL 1. dönem sınavları bugün itibarıyla başladı. Mezuniyet bekleyen ya da kredisini yükseltmek isteyen öğrenciler, online sınavlara katılım sağlıyor. Online sınava ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? 2022 1. dönem Açık öğretim lise sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık lise sınavları son tarih ne zaman? İşte cevaplar...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında online olarak yapılacak.