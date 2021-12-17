15 tatil ne zaman, hangi ayda? 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?
15 tatil ne zaman? 15 tatil hangi ayda başlayacak? 15 tatil sömestr ne zaman başlayacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen; 15 tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öğrenciler ara tatilde dinlenme imkanı yakalayacak ve aileler de tatile çıkabilecek. Peki; 15 tatil ne zaman? 15 tatil sömestr ne zaman başlayacak?
15 tatil ne zaman? 15 tatil sömestr ne zaman başlayacak? 15 tatilin ne zaman başlayacağı gündemde merak edilen konuların başında yer alıyor. Sömestr tatilinde öğrenci, veli ve öğretmenler tatile çıkacaklar. Öğrenciler ve öğretmenler dinlenme imkanı yakalayacak. Böylelikle öğrenciler ara tatilde dinlenebilecek. Peki; 15 tatil ne zaman?
15 TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili bir başka isimle yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak. Öğrenciler 21 Ocak günü karnelerini alıp tatile başlayacaklar. Öğrencilerin 15 günlük sömestr tatili 4 Şubat tarihine kadar sürecek.
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Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlendi.
Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başladı. İlk ara tatil 15-19 Kasım arasında verildi.
Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
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