15 tatil ne zaman, hangi ayda? 15 tatil (sömestr) ne zaman başlayacak?

15 tatil ne zaman? 15 tatil sömestr ne zaman başlayacak? 15 tatilin ne zaman başlayacağı gündemde merak edilen konuların başında yer alıyor. Sömestr tatilinde öğrenci, veli ve öğretmenler tatile çıkacaklar. Öğrenciler ve öğretmenler dinlenme imkanı yakalayacak. Böylelikle öğrenciler ara tatilde dinlenebilecek. Peki; 15 tatil ne zaman?