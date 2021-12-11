KYK burs ve kredi ödemeleri 2022 yılında ne kadar? KYK burs ve kredi ödemeleri kaç TL, para? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK), burs ve kredi başvurusu yapan üniversite öğrencilerine ödeyeceği miktar belirlendi. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri 2022 yılında ne kadar? KYK burs ve kredi ödemeleri kaç TL, para?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' dedi.