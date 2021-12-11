Açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2021-2022 AÖL 1. dönem sınavı online olarak gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen açık lise 1. dönem sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, açık lise sınav sonuçları açıklandı mı? MEB 2021-2022 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Bir önceki online sınavlara baktığımızda, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların aralık ayı bitmeden erişime açılması ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.