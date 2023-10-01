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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlar?

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Giriş Tarihi: 01.10.2023
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KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlar?

"KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yerleştirmelerinin tamamlanması ardından gözler kredi ve burs başvuru tarihlerine çevrildi. Üniversite öğrencilerinin burs başvurusunda öncelikli tercihi olan KYK, her yıl belirli tarihler arasında burs başvurularını alıyor. İşte konu hakkında detaylar...

"KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

2023-2024 KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci eğitim ve öğretim hayatlarına destek olması amacıyla KYK burs başvurusunda bulunacak.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da aynı dönemde içerisinde başlaması bekleniyor.

BURS BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

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