"Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim yılı kayıt takvimi sonrasında, kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...