Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?
"Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Üniversite eğitimlerine, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakülteleri üzerinden devam eden binlerce öğrenci, yeni akademik yılda kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversite tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim yılı kayıt takvimi sonrasında, kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.
Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri, 2 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT TARİHLERİ
- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?
- Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama...
- Ankara patlama son dakika! Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar...
- Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 3. bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlar?
- 2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? Adres değişikliğinde son gün...
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika? Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
- KIZILAY BURS MİKTARI NE KADAR 2023? Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ön lisans, lisans öğrencileri...
- BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...