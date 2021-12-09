KYK burs sorgulama: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Adaylar sonuçlar için gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

10 Kasım Çarşamba 23.59'da sona eren KYK burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine göre başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.