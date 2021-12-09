KYK burs sorgulama: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
KYK burs sorgulama: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından vatandaşlara sağlanmakta olan KYK burs başvuru sonuçları için gözler şimdi GSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Başvuruları tamamlanan adaylar sonuçların duyurulmasının ardından ödemelerini alacak. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. Adaylar sonuçlar için gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Kasım Çarşamba 23.59'da sona eren KYK burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine göre başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 8 Ekim'de sona ermiş ve 7 Aralık'ta açıklanmıştı.
Kesin olmamakla beraber sonuçların 9 Aralık ve 10 Aralık tarihinde açıklanması ve sonuçlara e-Devlet Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB uzantısı üzerinden ulaşılması bekleniyor
2021-2022 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2021 yılı için belirlenen ücret lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay...
- TOKİ Ankara, Konya, Bursa ve Malatya başvuruları bitti mi, ne zaman? TOKİ konut kura çekimi ne zaman? e-Devlet üzerinden...
- KYK burs sorgulama: KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman? KYK burs sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Volkswagen fiyatları güncelledi! Yeni Polo, Golf, T-Roc ve Passat fiyatları! İşte Türkiye fiyatları...
- Yılbaşında yasak var mı? 2022 yılbaşı kısıtlaması olacak mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
- Daniel Farke kimdir, kaç yaşında, nereli? Adı Beşiktaş’la anılan Daniel Farke hangi takımları çalıştırdı?
- Lazio Galatasaray şifresiz veren kanallar! 9 Aralık Lazio GS maçı şifresiz izleme yolları nelerdir?
- Mecnur Çolak öldü mü? Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mecnur Çolak'tan kötü haber! Mecnur Çolak kimdir, kaç yaşında?
- Bu meslekte çalışanlara erken emeklilik formülü! 45 meslekte erken emeklilik hangi meslekler? Meslek kodu primi...
- Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2022! Turistik Doğu Ekspresi ne kadar oldu? Ankara-Kars arası…
- 13 günlük ek ödeme yapılacak! İlave tediye 2. ödeme ne zaman yatacak? İlave tediye tarihleri 2021 Aralık!
- TİSK açılımı nedir? TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol kimdir, kaç yaşında, nereli?