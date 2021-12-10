Çocukları maskeden kurtaracak proje!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Serik'te Kadriye İlkokulu'nun kütüphanesinin açılışına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kit uygulamasının müjdesini verdi.
Emine Erdoğan, Antalya Serik'te Kadriye İlkokulu'nun kütüphanesinin açılışına katıldı. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinde geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen kit uygulamasının müjdesini verdi.
Emine Erdoğan, "Hem milli hem yerli hem de irite etmeden sadece tükürük testiyle ve 15 dakikada sonucu elde edilen Kovid-19 testi için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu. Halkımız adına ben gerçekten çok mutlu oldum. Hem çocuklarımıza hem öğretmenlerimize kolaylık olacak. Bundan sonraki süreçte kapsamının daha da artmasını diliyorum" diye konuştu.
Uygulama hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Bilim Kurulu'nun onayını aldıktan ve testin yaygınlaşmasından sonra okul öncesinden başlayarak ilkokul 1, 2, 3 diye yavaş yavaş zorunlu maske uygulamasının kaldırılması hazırlığı yapacaklarını söyledi.
Özer, "Güvenli bir ortamı sağladıktan sonra çocuklarımızı maskelerinden yavaş yavaş tedrici olarak kurtaracağız. İlk başlangıcı okul öncesinden başlayacağız" dedi. Emine Erdoğan da Özer'in güzel bir haber verdiğini belirterek çocuklara hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.
'İKLİM' DERSİ GELİYOR
İlkokuldaki açılışa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da okullarda çevre bilincinin artırılması yönünde de çalışmalar yaptıklarını, Milli Eğitim Bakanlığı'yla işbirliği içinde çevre ve iklim değişikliğini bir ders olarak önümüzdeki yıl müfredata koyacaklarını söyledi. Emine Erdoğan da "Geleceğimiz için çevre ve iklim değişikliği konusunun ders olarak müfredata alınacak olması memnuniyet verici" dedi.
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