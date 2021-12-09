Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 açık lise sınavları başladı. İlk dönem sınavı 4 Aralık'ta online olarak başladı. Sınav 10 Aralık Cuma günü sona erecek. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. AÖL sınav sonuçları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 AÖL 1. dönem sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...

Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz netleşmedi. Ancak bir önceki online sınavlara baktığımızda, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.