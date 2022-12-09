KYK burs sonuçları SORGULAMA EKRANI! kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuruları 26 Kasım'da sona erdi. Eğitim süresi boyunca ödenen burs ve kredi için başvuru yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarını heyecanla takip ediyor. Aralık ayının ortasına doğru gelmemiz ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlarda artış olacak.