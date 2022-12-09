09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KYK burs sonuçları SORGULAMA EKRANI! kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

KYK burs sonuçları SORGULAMA EKRANI! kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
ABONE OL
KYK burs sonuçları SORGULAMA EKRANI! kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı takibinde KYK burs ve kredi başvuruları alındı. 2022-2023 dönemi burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ve kredi için başvuru yapan öğrenciler, GSB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

2022-2023 eğitim öğretim yılı KYK burs ve kredi başvuruları 26 Kasım'da sona erdi. Eğitim süresi boyunca ödenen burs ve kredi için başvuru yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarını heyecanla takip ediyor. Aralık ayının ortasına doğru gelmemiz ile birlikte gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlarda artış olacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz sonuç açıklaması gelmedi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar, GSB'nin kygm.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Ardından 15-18 yaş arası öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA