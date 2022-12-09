Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Cumartesi ve Pazar günü sınav var mı? 10-11 Aralık AÖF sınav takvimi
Hemen hemen her hafta sonu çeşitli alanlarda sınavlar olabilmektedir. Vatandaşlar ve öğrenciler sınavlar ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyerek arama motorlarında "Bu hafta sonu hangi sınavlar var?", "10-11 Aralık ÖSYM, MEB, AÖF sınavları var mı?" sorularının cevapları araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde..
Hafta sonu sınav var mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başladı. MEB, ÖSYM ve AÖF gibi kurumlar sınavlarını hafta sonları gerçekleştrimektedir. Vatandaşlar hafta sonu sınav olup olmadığını merak ediyorlar. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar var? Cumartesi ve pazar günü sınav var mı? Haftasonu sınav olacak mı? İşte 10-11 Aralık AÖF sınav takvimi...
HAFTA SONU SINAV VAR MI?
Bu hafta sonu Anadolu Üniversitesi AÖF 2022-2023 güz dönemi ara sınavı yapılacak. AÖF güz dönemi sınavı 10 ile 11 Aralık 2022'de düzenlenecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde organize edilecek. Öğrenciler, sınav giriş belgelerinin üzerinde sorumlu oldukları dersleri ve sınav saatlerini öğrenebilirler. Öğrencilerin katılacakları oturum sayısı farklı olduğundan sınav saati değişiklik gösterebilir.
Güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022
Güz dönemi dönem sonu sınavları 21-22 Ocak 2023
AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA?
AÖF sınavları sabah 09:30'da, öğle sonrasında da 14:00'te başlayacak.
SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT!
AÖF sınavına katılacak adayların sınava katılabilmeleri için sınav giriş belgesi ile birlikte onaylı kimlik belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı /Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) yanlarında bulunmalıdır.
SINAVDAN 1 SAAT ÖNCE ALANDA OLUNMALI
Sınava katılacak öğrenciler, gerekli belgelerin dışında yanlarından kağıt, defter, not vb. dökümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb, araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulundurması yasaktır.
Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanması için sınavdan en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunması gerekmektedir.
AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her ders için 20 soru ve 30 dakika sınav süresi verilecektir. Yükseköğretim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda öğrenciler için ders geçme notu 35 olarak belirlendi. Sınavda değerlendirme yapılırken her testteki doğru cevapların sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri düşülerek puan hesaplanacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Cumartesi ve Pazar günü sınav var mı? 10-11 Aralık AÖF sınav takvimi
- Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor
- KYK burs sonuçları SORGULAMA EKRANI! kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Ezel dizisinde Ömer'in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur'un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
- GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2022-2023 ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı! TIKLA-ÖĞREN!
- Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı, neden çıktı? Son durum ne? Ne kadar hasar aldı? ÇIRAĞAN SARAYI YANGIN son dakika
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 7 ilde Devlet Memuru alımı yapıyor! 2022 başvuru tarihi, şartlar, kontenjan ve branş dağılımı
- Bugünkü CUMA HUTBESİ PDF, WORD, MP3 | Haydi Namaza! Haydi KURTULUŞA | 9 Aralık cuma vakitleri... İl il liste...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: Meclis'e ne zaman gelecek? Taşeron işçi, belediye şirket işçileri, 4B sözleşmeli personel...
- HSK atama kararları isim listesi sorgulama! 9 Aralık görev yeri değişen 2022 HSK hakim ve savcıların yeni görev yerleri
- SON DAKİKA! Benzine bir indirim daha! 9 Aralık benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...