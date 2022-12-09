Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Cumartesi ve Pazar günü sınav var mı? 10-11 Aralık AÖF sınav takvimi

Hafta sonu sınav var mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılmaya başladı. MEB, ÖSYM ve AÖF gibi kurumlar sınavlarını hafta sonları gerçekleştrimektedir. Vatandaşlar hafta sonu sınav olup olmadığını merak ediyorlar. Peki bu hafta sonu hangi sınavlar var? Cumartesi ve pazar günü sınav var mı? Haftasonu sınav olacak mı? İşte 10-11 Aralık AÖF sınav takvimi...