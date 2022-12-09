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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2022-2023 ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı! TIKLA-ÖĞREN!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı! 2022-2023 ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı! TIKLA-ÖĞREN!

ATA AÖF vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2022-2023 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı 26-27 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Sınava katılan binlerce öğrenci, heyecan içinde sonuçlarını araştırıyordu. Vize sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması "Sınav İşlemleri"nden ulaşılabilecek. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-2023 ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi vize sınavına binlerce öğrenci katılım sağladı. 26-27 Kasım'da uygulanan vize sınavının tamamlanması ile birlikte öğrenciler sonuçları bekliyordu. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-2023 ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

26-27 Kasım'da gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden veya AtaMeta uygulaması "Sınav İşlemleri" üzerinden ulaşabilecek.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi vize 8-9 Nisan 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 20-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 8-9 Temmuz 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

2022-2023 YILI ATA AÖF MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 23 Ağustos 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

ATA AÖF MEZUNİYET VE DİPLOMA NASIL ALINIR?

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik, ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

Öğrencilere diploma ile birlikte sahip oldukları derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi içeren diploma eki verilir.

Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO'su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

AGNO'ları 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen AGNO'yu sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmazlar.

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