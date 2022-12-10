KYK burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2022-2023 GSB KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, burs ya da kredi hakkı kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Bu kapsamda gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. GSB tarafından öğrencilerin cep telefonlarına giden SMS sonrası öğrencilerin sonuç heyecanı daha da arttı. Peki, GSB burs sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, GSB tarafından 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuç açıklaması henüz gelmedi. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Sonuçlar, GSB'nin kygm.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI