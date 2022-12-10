10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri KYK burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
KYK burs sonuçları sorgulama: 2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

17 Kasım'da sona eren KYK burs başvuru ekranı 25-26 Kasım'da yeniden açılmıştı. 2022-2023 burs ve kredi başvurularının tamamlanması ile birlikte yüz binlerce öğrenci sonuç açıklamasını beklemeye başladı. Aralık ayının ortasına yaklaşmamız ile birlikte burs sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, GSB burs sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

KYK burs sonuçları sorgulama ekranı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2022-2023 GSB KYK burs başvurusunda bulunan öğrenciler, burs ya da kredi hakkı kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Bu kapsamda gözler GSB'den gelecek açıklamalara çevrildi. GSB tarafından öğrencilerin cep telefonlarına giden SMS sonrası öğrencilerin sonuç heyecanı daha da arttı. Peki, GSB burs sonuçları açıklandı mı? 2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, GSB tarafından 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuç açıklaması henüz gelmedi. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

Sonuçlar, GSB'nin kygm.gsb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlarda artış olacak.

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Ardından 15-18 yaş arası öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

GSB’den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları... GSB'DEN GELEN MESAJ NEDİR? BURS SONUÇLARI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA