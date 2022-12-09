AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi sınavları 9 Aralık 2022 yani bugün itibariyla çevrim içi (online) olarak başladı.2022 1. dönem AÖL sınavları 20 Aralık'a kadar sürecek. Sınavlara katılım sağlayan adaylar da oturumların ardından sonuçlara odaklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB açık öğretim lise sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

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