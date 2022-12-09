AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
Açık öğretim kurumları 2022-23 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. dönem sınavları online şekilde yapılacak, 20 Aralık’a kadar gerçekleştirilecek. Sınavlara katılım sağlayan adaylar da oturumların ardından şimdiden sonuçlara odaklanmış durumda. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınava ilişkin merak edilenler...
Açıköğretim Lisesi sınavları 9 Aralık 2022 yani bugün itibariyla çevrim içi (online) olarak başladı.2022 1. dönem AÖL sınavları 20 Aralık'a kadar sürecek. Sınavlara katılım sağlayan adaylar da oturumların ardından sonuçlara odaklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB açık öğretim lise sınav sonuçları sorgulama ekranı.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netleşmedi. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının Aralık ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları; 9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi olarak gerçekleşecek.
Sınav sırasında öğrenciler, çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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- AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?
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