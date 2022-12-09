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GSB'den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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GSB’den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları, yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. 26 Kasım'da sona eren burs ve kredi başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bugün GSB'den cep telefonlarına mesaj gelen öğrenciler "KYK burs sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, GSB'den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GSB'den gelen mesaj sonrası yüz binlerce öğrenci sonuçlara kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2022-2023 burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Burs sonuçlarına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, GSB'den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GSB'DEN GELEN MESAJ NEDİR?

KYK burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin cep telefonlarına bir mesaj gitti.

GSB'den gönderilen mesajda, "2022-2023 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurunu gerçekleştirdi. Başvurunun 12 farklı kamu kurumu tarafından, tamamen dijital olarak doğrulanacağını ve değerlendirme sürecinin yine dijital ortamda, şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtmek istiyorum. Burs alma kriterlerini karşılayamadığın takdirde sadece kullandığın kadar ödeyeceğin kredi seçeneği önünde olacak. Arzu edersen bu imkandan faydalanabileceksin. Tüm gayretimiz, senin geleceğe en güçlü şekilde hazırlanman içindir. Bakanlığımızın tüm imkanları emrindedir. Onlardan layıkıyla faydalanmanın temenni ediyorum. Sağlık, başarı ve mutluluk her daim seninle olsun... Unutma, GSB hep yanında..." ifadelerine yer verildi.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz sonuç açıklaması gelmedi. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Şu anda lisans öğrencilerine aylık 850 lira, yüksek lisans öğrencilerine aylık 1700 lira, doktora öğrencilerine ise aylık 2 bin 550 lira burs/kredi ödemesi yapılıyor. Yıl sonu itibarıyla bu tutarlarda artış olacak.

BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.

Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.

Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Ardından 15-18 yaş arası öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlayabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.

KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?

KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:

Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü

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