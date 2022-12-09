GSB'den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs ve kredi sonuçları, yüz binlerce öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. 26 Kasım'da sona eren burs ve kredi başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bugün GSB'den cep telefonlarına mesaj gelen öğrenciler "KYK burs sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, GSB'den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
GSB'den gelen mesaj sonrası yüz binlerce öğrenci sonuçlara kilitlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2022-2023 burs ve kredi başvuruları tamamlandı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçları bekliyor. Burs sonuçlarına ilişkin son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, GSB'den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GSB'DEN GELEN MESAJ NEDİR?
KYK burs ve kredi başvurusu yapan öğrencilerin cep telefonlarına bir mesaj gitti.
GSB'den gönderilen mesajda, "2022-2023 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurunu gerçekleştirdi. Başvurunun 12 farklı kamu kurumu tarafından, tamamen dijital olarak doğrulanacağını ve değerlendirme sürecinin yine dijital ortamda, şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtmek istiyorum. Burs alma kriterlerini karşılayamadığın takdirde sadece kullandığın kadar ödeyeceğin kredi seçeneği önünde olacak. Arzu edersen bu imkandan faydalanabileceksin. Tüm gayretimiz, senin geleceğe en güçlü şekilde hazırlanman içindir. Bakanlığımızın tüm imkanları emrindedir. Onlardan layıkıyla faydalanmanın temenni ediyorum. Sağlık, başarı ve mutluluk her daim seninle olsun... Unutma, GSB hep yanında..." ifadelerine yer verildi.
Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.
Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Ardından 15-18 yaş arası öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.
KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB'den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 9 Aralık 2022 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? 9 Aralık TOTAL ve AB'de hangi dizi birinci oldu?
- Bugün Arka Sokaklar var mı? 9 Aralık Cuma bu akşam Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
- Kenan Işık ne zaman komaya girdi? Kaç yıldır komada? Kenan Işık sağlık durumu nasıl? Uyandı mı?
- EYT'DE SON DAKİKA: Yaş sınırı olacak mı? EYT'de YAŞ ŞARTI gelecek mi? EYT yasası ile kimler emekli olacak? Son durum...
- ABD ÜFE verileri son durum: 2022 Kasım ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Bu hatalar doğalgaz faturanızı yarı yarıya arttırıyor! Doğalgaz faturası nasıl düşer? Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri neler?
- Bu hafta sonu hangi sınavlar var? Cumartesi ve Pazar günü sınav var mı? 10-11 Aralık AÖF sınav takvimi
- Devlet ihtiyaç sahiplerine 3 bin 340 TL ödüyor! Şartları taşıyan herkese veriliyor! Destek parası her ay hesaplara yatıyor
- KYK burs sonuçları SORGULAMA EKRANI! kygm.gsb.gov.tr 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Ezel dizisinde Ömer'in kardeşini canlandırmıştı! O isim Çukur'un yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamıyor
- GÜMÜŞ ONS FİYATI CANLI | Yükselişler başlıyor! İslam Memiş rakam verdi! 2022 Gümüş fiyatı artacak mı? Gümüş son durum ne?