GSB’den gelen mesaj nedir? Burs sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB'den gönderilen mesajda, "2022-2023 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurunu gerçekleştirdi. Başvurunun 12 farklı kamu kurumu tarafından, tamamen dijital olarak doğrulanacağını ve değerlendirme sürecinin yine dijital ortamda, şeffaf bir şekilde yürütüleceğini belirtmek istiyorum. Burs alma kriterlerini karşılayamadığın takdirde sadece kullandığın kadar ödeyeceğin kredi seçeneği önünde olacak. Arzu edersen bu imkandan faydalanabileceksin. Tüm gayretimiz, senin geleceğe en güçlü şekilde hazırlanman içindir. Bakanlığımızın tüm imkanları emrindedir. Onlardan layıkıyla faydalanmanın temenni ediyorum. Sağlık, başarı ve mutluluk her daim seninle olsun... Unutma, GSB hep yanında..." ifadelerine yer verildi.