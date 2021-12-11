KYK burs sonuçları son durum: 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite öğrencilerine yönelik burs ve kredi desteği sunan KYK, 2021-2022 başvurularını tamamladı. 10 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından sonuçlar için araştırmalar hız kazandı. Aralık ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde sonuç için heyecan daha da arttı. Peki, 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmasa da, bir önceki dönemlere baktığımızda bazı tarihler detaylar ön plana çekiyor. 2020-2021 dönemi burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021-2022 başvuru sonuçlarının aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.