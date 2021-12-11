1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında yapılacak?

İLKOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN YENİ BÖLÜM

Yardımcı kaynak setine bu ay eklenen yeni bölümde, 2. sınıf Türkçe süreç değerlendirmeye yönelik etkinlik kitapları yer aldı. Öğrenci Etkinlik Kitabı ve Öğretmen Kılavuzu şeklinde iki kitaptan oluşan yardımcı kaynak seti, sınıf öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapabilmelerini desteklemek, uygulamalarla öğretmenlerin süreç değerlendirmesine katkı sunmak, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve böylece yeni eğitim ve öğretim adımları atma imkanı sunmak amacıyla kaleme alındı.

İlkokul 2. sınıf Türkçe Süreç Değerlendirmeye Yönelik Etkinlik Kitap Seti, sınıf öğretmenlerine öğrencilerin dört temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) edinme durumları hakkında geri bildirim sunacak birçok soru ve etkinlik ve eğitim öğretim süreçlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak pek çok yönerge içeriyor. Söz konusu yardımcı kaynak setinde, Öğrenci Etkinlik Kitabı'ndaki soru ve etkinlik sayfaları çek kopar biçiminde hazırlandı.