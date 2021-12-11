1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında yapılacak?
15 tatil ne zaman başlıyor? Okullarda ilk ara tatilin sona ermesinin ardından öğrenciler yeniden ders başı yapmıştı. Aralık ayının sonlarına doğru gelmemiz ile birlikte gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Sömestr tatili ve 15 tatil olarak da adlandırılan yarıyıl tatilinin takvimi belli oldu. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında yapılacak? İşte cevaplar...
1. dönem ne zaman bitiyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin tatil takvimi açıklandı. 15 tatil olarak adlandırılan yarıyıl tatili için plan yapmak isteyen öğrenciler ve velileri, şimdiden yarıyıl tatilinin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. MEB tatil takvimine ahaber.com.tr'de ulaşabilirsiniz. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? 2021-2022 MEB 15 tatil ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında yapılacak? İşte haberin detayları...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, 2021-2022 yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler irinci dönem karnelerini 21 Ocak 2022 Cuma günü alacaklar.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ARALIK AYI YARDIMCI DESTEK PAKETİNİ YAYIMLADI
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aralık ayı kaynak paketi ayrıca basılı olarak tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.
Şimdiye kadar yayımlanan en geniş yardımcı kaynak seti özelliği taşıyan aralık ayı yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) aralık ayı örnek soru kitapçığı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.
İlkokul 2. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde yayımlanan pakette 11 bin soru bulunuyor. Öğrencilerin derste işledikleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla 2021 yılı ekim ayından bu yana yayımlanan yardımcı kaynaklardaki soru sayısı 23 bine ulaştı.
Pakette ayrıca temel eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik 1350 sorudan oluşan süreç değerlendirmeye yönelik Etkinlik Kitabı, Öğretmen Kılavuzu, Çalışma Soruları ve Çalışma Fasikülleri de bulunuyor.
İLKOKUL 2. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN YENİ BÖLÜM
Yardımcı kaynak setine bu ay eklenen yeni bölümde, 2. sınıf Türkçe süreç değerlendirmeye yönelik etkinlik kitapları yer aldı. Öğrenci Etkinlik Kitabı ve Öğretmen Kılavuzu şeklinde iki kitaptan oluşan yardımcı kaynak seti, sınıf öğretmenlerinin sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapabilmelerini desteklemek, uygulamalarla öğretmenlerin süreç değerlendirmesine katkı sunmak, öğrencilerin gelişimlerini takip etmek ve böylece yeni eğitim ve öğretim adımları atma imkanı sunmak amacıyla kaleme alındı.
İlkokul 2. sınıf Türkçe Süreç Değerlendirmeye Yönelik Etkinlik Kitap Seti, sınıf öğretmenlerine öğrencilerin dört temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma ve yazma) edinme durumları hakkında geri bildirim sunacak birçok soru ve etkinlik ve eğitim öğretim süreçlerinin daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacak pek çok yönerge içeriyor. Söz konusu yardımcı kaynak setinde, Öğrenci Etkinlik Kitabı'ndaki soru ve etkinlik sayfaları çek kopar biçiminde hazırlandı.
LGS ARALIK AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI
8. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022'de yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a yönelik hazırlıklarına destek sağlamak adına aralık ayı örnek soru kitapçığı da yayımlandı. Ayrıca aralık paketine 8. sınıf öğrencileri için hazırlanan 450 sorudan oluşan çalışma kitabı da eklendi.
YKS'YE YÖNELİK 1500 ÇALIŞMA SORUSU YAYIMLANDI
Ortaöğretim kademesindeki öğrenciler için tekrar testlerinin 7'ncisi de yardımcı kaynak destek paketinde yer aldı. İkinci dönem ünite ve kazanımlarını kapsayan bu tekrar testlerinde 750 soru bulunuyor.
12. sınıf öğrencileri için YKS'ye yönelik hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında ise 1500 soru, TYT konularını kapsayan çözümlü kitap da ise 1150 soru bulunuyor. Ayrıca 34 çalışma defteri, oyun temelli İngilizce etkinlik kitapları ve kavram öğretimi kitapları da ortaöğretim öğrencilerinin kullanımına sunuldu.
ETKİLEŞİMLİ SORULAR YAYIMLANMAYA DEVAM EDİYOR
Elektronik ortamda 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için ekim ayında ilk kez yayımlanan etkileşimli sorular paylaşılmaya devam ediyor. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı.
Ayrıca üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.
Kaynak destek paketinde bulunan 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için çeşitli derslerden konu tekrarlarının ve soru çözümlerinin yer aldığı videolar aracılığıyla öğrenciler öğrenme ortamlarını çeşitlendirme, kendilerini değerlendirme ve tekrar imkanı bulacak.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE DESTEK
Aralık ayı paketinde temel eğitim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri için de etkinlikler yer alıyor. Hazırlanan etkinlikler boşluk doldurma, benzerlik ve farklılıkları bulma, eşleme, anlama ve anlatma tekniklerini içeriyor. Bu etkinliklerle öğrencilerin konuları pekiştirmeleri amaçlanıyor.
"TÜM KAYNAKLARA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZ KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEKLER"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencileri uzun aradan sonra okullarıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Bir taraftan salgın koşullarında önlemlere ve kurallara uyarak eğitime devam ederken diğer taraftan hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldıklarını hatırlatan Özer, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımızın yoğun emekleri ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadar olan sınıf düzeyleri için hazırladıkları Yardımcı Kaynak Destek Paketini ekim ve kasım aylarında yayımlamıştık. Bugün de aralık ayına ait destek paketini yayımladık. Tüm kaynaklara öğrenci ve öğretmenlerimiz kolaylıkla ulaşabilecekler. Diğer taraftan tüm öğrencilere, bu kaynakları basılı olarak da ulaştıracağız. Her ayın ilk haftası bu paketi yayımlamayı sürdüreceğiz. Ayrıca her ay yardımcı kaynak destek paketinin içeriğini de çeşitliliği de artıracağız. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum."
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