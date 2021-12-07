KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK burs sonuçları ile ilgili gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler e-Devlet üzerinden detaylara ulaşabilecek. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK açıklaması...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız.' dedi.