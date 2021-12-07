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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK açıklaması...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2021
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KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK açıklaması...

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında sonuçlar açıklanacak. 2021-2022 KYK burs sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK açıklaması...

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini yakından ilgilendiren KYK burs sonuçları ile ilgili gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler e-Devlet üzerinden detaylara ulaşabilecek. İşte, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanır? 7 Aralık KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK açıklaması...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız.' dedi.

KYK burs başvuruları 2020 yılında 28 Ekim ve 8 Kasım tarihleri aralığında alınmıştı. Değerlendirmelerin ardından başvuru sonuçları ise 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı. Bu seneki başvurular ise 5 Kasım Cuma günü başlayıp 10 Kasım Çarşamba günü tamamlandı.

KYK BURS SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrencilere normal burs tutarının üç katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ın üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında ortaöğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka lisesinde ortaöğrenimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanabilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılması beklenen açıklamanın ardından KYK burs sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Yapılacak değerlendirme sürecinde, öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınıyor. Yükseköğrenime ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yükseköğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puanı üzerinden hesaplanıyor.

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