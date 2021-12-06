15 tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB sömestr tatili takvimini açıkladı

KAZANIM KAVRAMA VE DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde, kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar ve gruplar oluşturulabilecek. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak. Sınav sonuçları analiz zümre öğretmenlerince tamamlanacak.

Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumlarıyla ilgili bilgi verilecek.