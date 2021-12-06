15 tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB sömestr tatili takvimini açıkladı
15 tatil ne zaman başlıyor? Yeni yıla girmemizze sayılı günler kala gözler yarıyıl tatiline çevrildi. Sömestr tatili olarak da adlandırılan 15 günlük yarıyıl tatili için planlar şimdiden yapılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile 15 tatil günlük tatil takvimi belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB tatil takvimi...
15 tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin tatil takvimi açıklandı. İlk yarıyıl tatilin sona ermesinin ardından gözler yarıyıl tatiline çevrildi. 15 gün süren yarıyıl tatilinin hangi tarihte başlayacağını merak eden öğrenciler, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 15 tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? İşte MEB tatil takvimi...
2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.
MEB, DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARININ KAPSAMINI GENİŞLETTİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi'nde değişiklik ve düzenleme yapıldı.
Buna göre, yıllık planlanan kurslar eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kursları ise temmuzun ilk haftasında başlatılacak.
Yıllık açılan kursların eylül ayı içerisinde planlanmasıyla kurslara uzun süre ara verilmeden devamını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemede, 8. ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de kursların planlanabilmesi alternatifi sunuldu.
Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde yabancılara Türkçe dersinden kurs açılabilecek.
ARA TATİLLERDE KURS YAPILMAYACAK
Yıllık açılan kurslar eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak.
Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurs süreleri değiştirilebilecek.
Yaz aylarında genellikle turizm, tarım, inşaat gibi farklı iş kollarında çalışan mezun öğrencilerin DYK'lere ekim ayı sonu gibi katılma talepleri nedeniyle, bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt işlemleri kursların açıldığı tarihten ekim sonuna kadar yapılabilecek.
KURS AÇILACAK SINIF DÜZEYLERİ VE DERSLER GÜNCELLENDİ
Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve dersler, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendi. Yapılan yönerge değişikliğiyle 6. ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı.
6. ve 10. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları, 29 Kasım'da başlayacak.
Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak.
Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek.
KAZANIM KAVRAMA VE DEĞERLENDİRME SINAVI YAPILACAK
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde, kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar ve gruplar oluşturulabilecek. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak. Sınav sonuçları analiz zümre öğretmenlerince tamamlanacak.
Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumlarıyla ilgili bilgi verilecek.
Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılacak.
Özel eğitim okulu ve sınıflarında izleme ve değerlendirme sınavı eğitim kurumunca yapılacak.
Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemlerin yılda en az iki kez denetimi il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince e-Kurs modülüne işlenecek.
YAZ DÖNEMİ KURSLARINA BAŞVURULAR
6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.
Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak.
Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz'da oluşturulacak.
Kurslar, 4 Temmuz 2022'de başlayacak, 28 Ağustos 2022'de tamamlanacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 15 tatil ne zaman? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB sömestr tatili takvimini açıkladı
- Lazio Galatasaray maçı ne zaman? Lazio GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fındık fiyatları ne kadar oldu? 6 Aralık Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon il il fındık fiyatları!
- En ucuz sıfır otomobiller belli oldu! 2021 Aralık sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte marka marka liste fiyatları
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2022 asgari ücrete zam yüzde kaç olacak? İşte tahminler!
- Yapı Kredi mobil çöktü mü? Yapı Kredi mobil giriş sorunu nedir?
- Emel Yıldırım kimdir? Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım neden öldü, kaç yaşındaydı?
- Masterchef jürisi Danilo Zanna 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'i aldattı mı? Demirbilek'in 500 bin euroluk inadı
- 2022 ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? YKS, KPSS, DGS, ALES, MSÜ başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- TOKİ’den İstanbul, Ankara, İzmir’de arsa satışı! KDV’den muaf 60 ay vadeyle! 29 ilde toplam 307 arsa satılacak…
- Açık lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? 2021 AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Pasifik GYO halka arz ne zaman yapılacak? Pasifik GYO halka arz eşit mi oransal mı?