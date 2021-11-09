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9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde gözler ara tatil takvimine çevrildi. MEB tarafından 2021-2022 eğitim öğretim döneminin tatil takvimi belirlendi. Ara tatil ile sınav stresinden uzaklaşmak isteyen öğrenciler tatilin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil günleri ne zaman? İşte haberin detayları...

9 gün tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ilk ara tatili için geri sayım başladı. Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 9 günlük tatile çıkacak. Şimdi ise gözler tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil günleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

12 Kasım Cuma günü okullar ara tatile girecek. MEB'in takvimine göre, birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günü bulacak ara tatilin ardından öğrenciler 21 Kasım'da ders başı yapacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ARA TATİL ROTALARI

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte doğanın güzelliklerinin tadını doya doya çıkarabileceği, eğlenebileceği, dinlenebileceği birçok tatil rotası önerildi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili 15 Kasım'da başlayacak.

Enuygun, tatilini nerede geçireceğine henüz karar vermemiş olanlar için önerilerde bulundu.

HOBBİT EVLERİ-MAŞUKİYE

Kocaeli Kartepe'de bulunan Hobbit Evleri, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parklarından birinin içinde konumlanmış durumda. Parkta Hobbit Evleri'nin önlerindeki banklarda kahvaltı etmek, 5 bin 500 metrekarelik yürüyüş parkurlarında spor yapmak, temiz havanın tadını çıkarmak mümkün oluyor. Şirket, Hobbit Evleri ziyaretinde Maşukiye'de kahvaltı edip Kartepe'nin zirvesine çıkmayı da tavsiye ediyor.

ABANT-BOLU-YEDİGÖLLER

Ara tatilde kasım ayının en güzel rotalarından biri Abant-Bolu-Yedigöller-Sünnet Gölü-Göynük ve bölgenin etrafı oluyor.

POLONEZKÖY-AĞVA-ŞİLE

Ara tatili İstanbul'da geçirecek olanlar için İstanbul ve çevresinde de pek çok aktivite bulunuyor. Müzeler, saraylar, eğlence mekanları başlı başına çocukların görmesi gereken yerler arasında.

Tatilciler, eğlenceli ve yaratıcı bir etkinlik için Polonezköy'de açılan Yeşil Nesil Atölyeleri'ni ziyaret edebiliyor. Atölyede tarım, orman, beceri, bilim, gurme ve bilişim gibi pek çok dalda çocukların becerilerini geliştirebildikleri etkinlikler bulunuyor. Maceraya düşkün çocuklar için Maslak Uniq, Alemdağ'da konumlanmış Park of Çekmeköy'deki survivor parkurları da son derece eğlenceli oluyor. İstanbul çevresinde Şile'de Saklıgöl, Ağlayankaya, Ağva'da Kilimli ve Kadırga koyları ve Hacıllı köyündeki mağara da gezilebilecek lokasyonlar arasında bulunuyor.

THE LAND OF LEGENDS-ANTALYA

Antalya'da The Land of Legends, su parkları, su ve ışık gösterileriyle çocukların sınırsız eğlenecekleri bir yer olarak tasarlanmış durumda.

Antalya'ya birkaç günlüğüne tatile gidecekler, Kaleiçi, falezler, Düden Şelalesi'ni görüp Tünektepe'den teleferikle Toroslara da çıkabiliyor.

ANKAPARK-ANKARA

Avrupa'nın en büyük tema parklarından biri olan Ankapark'ta oldukça geniş bir alanda çocuklar için eğlenceli aktiviteler bulunuyor.

Ankara'da ayrıca masal kahramanlarının heykelleriyle süslü Harikalar Diyarı da çocuklarla ziyaret edilebilecek alternatif bir eğlence noktası oluyor.

İZMİR UZAY KAMPI

Gökyüzü ve uzay bilimine meraklı çocuklar için İzmir'de güzel bir kamp seçeneği bulunuyor. Kampta çocuklar; fen bilimleri, matematik ve teknolojiye yönelik çalışmalar yapıyor. Gaziemir'de bulunan kampta çocuklar uzun ve keyifli vakit geçirirken, ebeveynleri de İzmir'in keyfini çıkarabiliyor.

PAMUKKALE

Pamukkale de ara tatil için güzel bir seçenek sunuyor. Pamukkale'de kaplıca sularıyla dolu havuzu olan otel seçenekleri de bulunuyor.

İZNİK GÖLÜ-ULUDAĞ

İznik Gölü, Uludağ, Cumalıkızık köyü gibi yerler gezilebileceği gibi mini bir Bursa yolculuğu da öneriler arasında yer alıyor.

İznik merkezde Ayasofya Camii, II. Murad Hamamı, Süleyman Paşa Medresesi, Roma Hamamı, Yeşil Cami, İznik Müzesi gezilebilecek yerlerin başında geliyor. Göl çevresinde ise konaklayıp yemek yenilebilecek yerler de bulunuyor.

ATATÜRK ARBORETUMU-KENT ORMANI

Atatürk Arboretumu, doğal güzellikleriyle en iyi sonbahar fotoğrafları çekilebilecek yerlerin başında geliyor. Keyifli bir gezi sonrası Boğaz hattında kısa bir yemek molası verilebilir ya da Kemerburgaz Kent Ormanı keşfedilebilir.

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