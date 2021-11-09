9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu

9 gün tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ilk ara tatili için geri sayım başladı. Türkiye genelinde 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 9 günlük tatile çıkacak. Şimdi ise gözler tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil günleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

12 Kasım Cuma günü okullar ara tatile girecek. MEB'in takvimine göre, birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonları da dahil edildiğinde 9 günü bulacak ara tatilin ardından öğrenciler 21 Kasım'da ders başı yapacak.

ÇOCUKLAR İÇİN ARA TATİL ROTALARI

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte doğanın güzelliklerinin tadını doya doya çıkarabileceği, eğlenebileceği, dinlenebileceği birçok tatil rotası önerildi.