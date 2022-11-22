KYK BURS SONUÇLARI için dikkat çeken tarih! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2022-2023 burs ve kredi başvuruları 15-17 Kasım tarihlerinde alındı. Binlerce öğrencinin başvuru yaptığı burs ve kredide gözler sonuçlara çevrildi. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden öğrenciler, KYK'dan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl başvurular 8 Kasım'da sona ermiş sonuçlar ise 14 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.