KYK BURS SONUÇLARI için dikkat çeken tarih! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvuruları sona erdi. Üniversite öğrencileri 17 Kasım'a kadar başvurularını gerçekleştirdi. Öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Bakanlık tarafından deyit edilecek ve değerlendirilecek. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 2022-2023 burs ve kredi başvuruları 15-17 Kasım tarihlerinde alındı. Binlerce öğrencinin başvuru yaptığı burs ve kredide gözler sonuçlara çevrildi. Başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak eden öğrenciler, KYK'dan gelecek açıklamalara kilitlendi. Peki, 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl başvurular 8 Kasım'da sona ermiş sonuçlar ise 14 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda, 2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
KYK BURS VE KREDİ NE ZAMAN YATAR?
KYK kredi ve burs ödemeleri, TC kimlik numarasının son rakamına göre yapılıyor. Ödeme günleri ise şöyle:
Son rakamı 0 olan kişiler: Ayın 6. günü
Son rakamı 2 olan kişiler: Ayın 7. günü
Son rakamı 4 olan kişiler: Ayın 8. günü
Son rakamı 6 olan kişiler: Ayın 9. günü
Son rakamı 8 olan kişiler: Ayın 10. günü
BURS TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?
Burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından, hak kazanan öğrencilerin taahhütname onayı yapması gerekecek. Taahhütname onayı tarihi sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.
Öğrenciler, KYK burs ve kredi taahhütname onayı işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor.
Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebilir ve taahhütnamelerini onaylayabilirler.
18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÖĞRENCİLER
Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin, anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle sisteme girerek burs/kredi taahhütnamesi için veli onayı vermeleri gerekiyor. Ardından 15-18 yaş arası öğrenciler, kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlayabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini düzenletebilecek.
KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?
Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?
Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.
KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.
BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?
• Başarısız olma,
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
• Öğretim kurumunun kapatılması,
• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,
• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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- KYK BURS SONUÇLARI için dikkat çeken tarih! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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