2022-2023 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? 15 tatil hangi gün başlıyor? Karneler hangi tarihte verilecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri tatil takvimini araştırmaya başladı. Kasım ayıyla birlikte ilk ara tatilllerine çıkan öğrenciler tatil dönüşü arama motorlarında "Yarıyıl tatili ne zaman?", "15 tatil hangi gün başlıyor?" sorularının cevaplarını aramaya başladılar. Peki 15 tatil hangi gün başlıyor? Karneler hangi tarihte verilecek? İşte merak edilenler...