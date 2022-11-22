2022-2023 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? 15 tatil hangi gün başlıyor? Karneler hangi tarihte verilecek?
Yarıyıl tatil ne zaman başlayıp ne zaman bitecek sorusunun cevabı merak konusu olurken öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim dönemi tatil takvimini öğrenemye çalışıyor. 14 Kasım itibarıyla ara tatile giren öğrenciler ilk tatillerinin tadını çıkardılar. Peki yarıyıl tatili ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? 15 tatil hangi gün başlıyor? Karneler hangi tarihte verilecek?
2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri tatil takvimini araştırmaya başladı. Kasım ayıyla birlikte ilk ara tatilllerine çıkan öğrenciler tatil dönüşü arama motorlarında "Yarıyıl tatili ne zaman?", "15 tatil hangi gün başlıyor?" sorularının cevaplarını aramaya başladılar. Peki 15 tatil hangi gün başlıyor? Karneler hangi tarihte verilecek? İşte merak edilenler...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrencielr yarıyıl tatiline 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında başlayacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da daha kısa yapılacak. Ramazan Bayramı 21-23 Nisan'da kutlanacak. Öğrenciler 24 Nisan'da ders başı yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Öğrenciler 16 Haziran'da yaz tatiline girecek.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)
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