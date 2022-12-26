KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) bursu ve kredisi almaya hazırlanan öğrencilere 3 aylık KYK bursu ve kredisi peşin yatacak. KYK bursları, her ay öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre belirli günlerde ödenecek. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı öğrenciler burs bazıları ise kredi almaya hak kazandı. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
KYK ÜÇ AYLIK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?
KYK 3 aylık burs ve kredilerin, geçtiğimiz yıl baz alındığında, bu ay yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin güncel bir açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecek.
KYK bursu ve kredisi, ilk kez ödeme alacak öğrencilere müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılır. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günlerinde yapılır.
BANKKART GENÇ NASIL ALINIR?
Ziraat Bankası, KYK 'Bankkart Genç'ı sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılır.
KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılır. Böylece taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilir, sonuçla alakalı bilgi verilir.
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- KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
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