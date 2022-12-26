KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı öğrenciler burs bazıları ise kredi almaya hak kazandı. Peki, KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? 2022-2023 3 aylık KYK burs ödemeleri yattı mı, ödendi mi?