Adalet Bakanlığı ARABULUCULUK SINAV SONUÇ TARİHİ! Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı ile ÖSYM aracılığı tarafından gerçekleştirilen Arabuluculuk sınavı bu yıl 4 Aralık'ta gerçekleştirildi. Sınavda 60 çoktan seçmeli soru soruldu. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. ÖSYM tarafından sınava ait soru ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? İşte cevaplar....

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 Arabuluculuk sınavı sonuçları 4 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.