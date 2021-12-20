KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçlarının yeni senede ne kadar verileceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 yılında burs ödemelerinin zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. İşte, KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret; lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL olarak belirlenmişti. Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.