KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak?
KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçlarının ilanı sonrası burs veya kredi almaya hak kazanan öğrenciler KYK burs ve kredilerin 2022 yılında verileceği miktarı merak ediyor. Bu yıl burslara zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak?
KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs sonuçlarının yeni senede ne kadar verileceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. 2022 yılında burs ödemelerinin zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. İşte, KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak?
2022 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilere sağlanan aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2021 yılı için belirlenen ücret; lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL olarak belirlenmişti. Burs ödemeleri, bir eğitim senesinde 12 defa yapılıyor.
Her ay başında öğencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi yapılmakta. 2022 yılı için verilecek zam oranı henüz belli değil. Ancak belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Burs veya kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekmekte. KYK burs ödemeleri ile ilgili bir tarih açıklaması henüz yapılmış değil. Bakanlığın resmi internet sitesi içerisinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredileri ay sonuna kadar hesaplarına yatırılacak.
İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (Ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Yine bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmakta.
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- KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak?
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