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ALES sınavı ertelendi mi son dakika? ALES iptal mi, açıklama geldi mi? ÖSYM son duyurular...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.11.2023 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023
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ALES sınavı ertelendi mi son dakika? ALES iptal mi, açıklama geldi mi? ÖSYM son duyurular...

"ALES sınavı ertelendi mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ALES, sene içinde üç kez düzenlenmesiyle biliniyor. Öte yandan İstanbul'da etkisini gösteren yağış ise bugün gerçekleşek olan ALES/3 hakkında detayları araştırıyor. Bu noktada sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, "ALES bugün iptal mi, açıklama geldi mi?" sorusunu göndeme taşıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

"ALES iptal mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ALES, sene içinde üç kez düzenlenmesiyle biliniyor. Öte yandan İstanbul'da etkisini gösteren yağış ise bugün gerçekleşek olan ALES/3 hakkında detayları araştırıyor. Bu noktada sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, "ALES ertelendi mi, açıklama geldi mi?" sorusunu göndeme taşıyor. İşte, ÖSYM son dakika açıklamaları...

ALES/3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2023 yılının 3. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım'da uygulanacak.

ALES sınavı, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak, 2,5 saat sürecek ve 12.45'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavın iptal olup olmayacağı hakkında ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama geldi.

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Gerçekleştirilecek ALES sınavında sayısal ve sözel testler uygulanacak. 10.15'te başlayan sınav 150 dakika (2,5 saat) sürecek.

Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES SINAVI GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/3) katılım sağlayacak adayların belgeyi sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

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