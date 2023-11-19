ALES sınavı ertelendi mi son dakika? ALES iptal mi, açıklama geldi mi? ÖSYM son duyurular...

"ALES iptal mi oldu son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. ALES, sene içinde üç kez düzenlenmesiyle biliniyor. Öte yandan İstanbul'da etkisini gösteren yağış ise bugün gerçekleşek olan ALES/3 hakkında detayları araştırıyor. Bu noktada sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, "ALES ertelendi mi, açıklama geldi mi?" sorusunu göndeme taşıyor. İşte, ÖSYM son dakika açıklamaları...