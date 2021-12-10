KYK burs kredi sonuçları açıklanıyor... 2021-2022 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin burs ve kredi başvuruları alındı. Ekim ayında başlamış 10 Kasım'da sona ermişti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden bir ay geçti. Peki, 2021-2022 GSB KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 dönemi burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre, 10 Kasım'da sona eren 2021-2022 burs ve kredi başvuru sonuçlarının aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.