AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim yılı açık lise sınavı bugün tamamlanacak. Mezun olmayı bekleyen ya da kredi notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2021 açık lise sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı. Ancak bir önceki online sınavlara baktığımızda, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.