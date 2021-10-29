ogm.eba.gov.tr: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması 2021 giriş nasıl yapılır? MEB açıkladı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması giriş nasıl yapılır? MEB tarafından Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması bugün saat 14.00'te başlayacak. Bilgi yarışmasına katılacak öğrenciler, yarışmaya nereden ve nasıl girileceğini araştırmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bilgi yarışması ile ilgili detayları haberimizde derledik. Peki, ogm.eba.gov.tr ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması 2021 giriş nasıl yapılır? İşte cevaplar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması bugün gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek yarışmaya lise öğrencileri katılacak. Yarışmaya katılım sağlamak için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde yarışma saatini bekliyor. Peki, ogm.eba.gov.tr ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması 2021 giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
29 EKİM LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Yarışma 29 Ekim saat 14.00'te http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden online gerçekleştirilecek. Yarışma, 20 sorudan oluşacak ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olacak. Öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarından giriş yaparak soruları cevaplayabilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları 29 Ekim saat 21.00'de açıklanacak. Sonuçlar, ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacak.
YARIŞMA ÖDÜLLERİ NELER, NE ZAMAN VERİLECEK?
Ödüller, OGM tarafından dereceye giren öğrencilerin okullarına gönderilecek ve Okul Müdürlüklerince öğrencilere 30 Kasım 2021 tarihinde tutanakla teslim edilecek.
İşte ödüller;
1'inciye Fotoğraf Makinesi ve Plaket
2'nciye Bisiklet ve Plaket
3'üncüye Akıllı Saat ve Plaket
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
* Değerlendirme sürecini Merkez Yürütme Komisyonu yürütecek.
* Yarışma için hazırlanan sistemden alınan istatistikler Merkez Yürütme Komisyonu tarafından incelenerek dereceye girenler tespit edilecek ve sonuçlar tutanak altına alınacak.
* Eşit sayıda doğru cevap veren öğrenciler arasında daha kısa sürede yarışmayı tamamlayan öğrenci başarılı sayılacak.
* İnceleme sonucu ortaöğretim kurumlarında öğrenimine devam etmediği tespit edilenler değerlendirmeye alınmayacak, ödül kazanmaları durumunda ödülleri bir sonraki katılımcıya aktarılacak.
LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI ŞARTLARI NELERDİR?
* Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza (MEB) bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.
* http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular, yarışma saatine kadar devam edecektir. Yarışmaya katılmak için başvuru yapmak şarttır.
* Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.
* Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.
* Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
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- ogm.eba.gov.tr: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması 2021 giriş nasıl yapılır? MEB açıkladı!
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