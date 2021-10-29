ogm.eba.gov.tr: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması 2021 giriş nasıl yapılır? MEB açıkladı!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması bugün gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek yarışmaya lise öğrencileri katılacak. Yarışmaya katılım sağlamak için başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde yarışma saatini bekliyor. Peki, ogm.eba.gov.tr ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması 2021 giriş nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

29 EKİM LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Yarışma 29 Ekim saat 14.00'te http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden online gerçekleştirilecek. Yarışma, 20 sorudan oluşacak ve her bir soru için yanıtlama süresi 15 saniye olacak. Öğrenciler telefon, tablet ya da bilgisayarından giriş yaparak soruları cevaplayabilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı liseler arası bilgi yarışması sonuçları 29 Ekim saat 21.00'de açıklanacak. Sonuçlar, ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacak.