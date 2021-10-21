KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs başvuruları hakkında gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çeviren öğrenciler burs ve kredi başvurularını e-Devlet ekranı üzerinden gerçekleştirecek. İşte, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."