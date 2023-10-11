"KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 GSB ile KYK burs başvuruları ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak. İşte konu hakkında detaylar...