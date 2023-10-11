KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 GSB ile KYK burs başvuruları ayın kaçında başlayacak?
"KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavının ardından kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlere giden öğrenciler, yurt başvurularının ardından KYK burs ve kredi başvurularının başlamasını bekliyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu duyurusuna çevrildi. İşte konu hakkında detaylar...
"KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 GSB ile KYK burs başvuruları ayın kaçında başlayacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüz binlerce öğrenci eğitim hayatlarına katkı sağlaması amacıyla KYK burs ve kredi başvurusunda bulunacak. İşte konu hakkında detaylar...
KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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- KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 GSB ile KYK burs başvuruları ayın kaçında başlayacak?
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