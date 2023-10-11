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Ara tatiller kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.10.2023 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023
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Ara tatiller kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatillerle ilgili öğretmenlerden, öğrencilerden ve velilerden bir talep gelmesi durumunda gelecek sene bir düzenleme yapabileceklerini söyledi.

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