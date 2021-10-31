KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? GSB ile burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı 2021?
KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrenci 2021-2022 eğitim yılında burs başvuru tarihleri için gelecek açıklamaları bekliyor. Bilindiği üzere alınan kararlar sonrasında üniversiteler yüz yüze eğitime geçiş yapmıştı. Hal böyle olunca bulundukları şehirlerin dışına çıkacak öğrenciler burs imkanlarından yararlanmak istiyor. İşte, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? GSB ile burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı 2021?
KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? GSB ile burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK tarafından sunulan burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihini merak ediyor. Başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. İşte, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? GSB ile burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı 2021?
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler gözü Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçen sene bu zamanlarda başlayıp 8 Kasım'da sona eren burs başvuru kayıtları için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde KYK burs başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak verilen destekten yararlanmak isteyen öğrenciler KYK burs başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecek. Yapılan incelemelerin sonucunda maddi desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecek.
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
KYK bursu almak isteyen öğrencilerin mevzuata uygun olması gerekiyor.
Burstan yararlanacak öğrenciler;
• Önlisans veya lisans öğrencisi olmak,
• İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler. (İntibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)
• Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)
• ÖSYM sınav sonucunda hem puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
• Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilir.
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