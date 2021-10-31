KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? GSB ile burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK tarafından sunulan burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihini merak ediyor. Başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. İşte, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlar? GSB ile burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı 2021?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler gözü Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Geçen sene bu zamanlarda başlayıp 8 Kasım'da sona eren burs başvuru kayıtları için henüz resmi bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki birkaç gün içinde KYK burs başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor.