AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL güz dönemi sınav takvimi...
AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL sınav takvimi Açık Lise eğitimini sürdüren öğrenciler tarafındna merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencisi binlerce vatandaşımızın gözü AÖL 1. dönem sınavları tarihlerinde. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL güz dönemi sınav takvimi...
AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL güz dönemi sınav takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencisi binlerce vatandaşımızın gözü AÖL 1. dönem sınavları tarihlerinde. AÖL sınav takvimi Açık Lise eğitimini sürdüren öğrenciler tarafındna merak ediliyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL güz dönemi sınav takvimi...
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?
Pandemi koşullarının, aşılama oranındaki artış dolayısıyla hafiflemesi ve okulların yüz yüze eğitime açılma kararının alınması dolayısıyla önümüzdeki dönem içerisinde sınavların yüz yüze gerçekleşme beklentisi bulunuyor. Ancak nihai karar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklama ile netlik kazanacak.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ DİPLOMASI NASIL ALINIR?
AÖL diplomaları Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığı ile alınıyor. Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.
Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini bağlı oldukları Halk Eğitim Merkezlerinden alabilirler.
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