AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL güz dönemi sınav takvimi...

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL güz dönemi sınav takvimi araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencisi binlerce vatandaşımızın gözü AÖL 1. dönem sınavları tarihlerinde. AÖL sınav takvimi Açık Lise eğitimini sürdüren öğrenciler tarafındna merak ediliyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AÖL güz dönemi sınav takvimi...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.