İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı?

• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

• Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **