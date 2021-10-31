İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları açıklandı mı?
İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere toplam 3 dönemde burs ödemesi yatırılıyor. 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki; 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 İBB burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı yoğun şekilde araştırılıyor. 2021 yılında İBB bursuyla binlerce öğrenci eğitim öğretim alabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımına öğrenciler başvuru işlemlerini bitirmişti. 22 Ekim'de sona eren başvuruların ardından 2021 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ise henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
• T.C. vatandaşı olmak
• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
• Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
• Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER
• Açık öğretimde okuyan öğrenciler
• Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
• Ücretli değişim programında bulunanlar
• 25 yaşından büyükler
• Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
• Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
• Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
• * Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
• - Eğitim yardımı başvuruları, evrak teslimi sadece web sayfası üzerinden alınacaktır.
- Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır.
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