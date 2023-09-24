DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?
"DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ek tercih sürecini bekleyen lisans adayları, ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS ek tercih kılavuzu ile taban puanları, boş kontenjan listesi ve başarı sıralamasına göre tercihlerini belirtilen tarihleri arasında tamamlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"DGS ek tercihler ne zaman başlıyor 2023? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) maratonu ek tercih süreci ile devam ediyor. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, DGS ek tercih tarihlerini araştırmayı sürdürüyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlandı.
DGS EK TERCİH NE ZAMAN 2023, BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. DGS ek tercih sürecinin üniversite kayıtlarının sona ermesinin ardından başlaması bekleniyor. DGS ek tercih boş kontenjan listesinin de üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların açıklanmasıyla başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
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