KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı?
KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvuruları e devletten yapıldı. Başvuru sürecini kaçıranlar sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı?
KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen devlet bursu için, KYK burs başvuru tarihleri 2022 – 2023 belli oldu. Peki, KYK burs başvuru tarihleri bitti mi, sona erdi mi? KYK burs başvuru tarihleri uzatıldı mı?
KYK BURSU NE KADAR OLACAK?
KYK burs miktarları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkan Erdoğan tarafından öğrenci ve velilere duyurulacak. Geçtiğimiz dönemde burs miktarlarının 850 TL'ye artırıldığı duyurulmuştu. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK burs miktarının lisans öğrencileri için 1000 TL civarında açıklanması bekleniyor.
KYK bursu, Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında öğrencilere geçmiş ayların ücretleri ile birlikte toplu olarak ödenecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları, e-Devlet'te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi'ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS'teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvuruları, 15-17 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. 17 Kasım gecesi sona eren başvuruların ardından başvuru sonuçlarının ne zaman erişime açılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.
Buna kapsamda 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi'nde verilecek KYK burs ve kredilerde başvuru sonuçlarının bu yıl Aralık ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor. 8 Kasım Cuma günü itibariyle değerlendirmeye tabi tutulacak olan KYK burs ve kredi başvurularının, geçtiğimiz yıl baz alındığında 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.
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