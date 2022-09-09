KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından beklenmeye devam ediyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci gözünü KYK burs ve kredi başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından merakla beklenen yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından burs başvuru tarihleri gündeme geldi. Peki, KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlayacak KYK burs başvurusu için heyecan dorukta. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.
Başvuruların yine Kasım ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.
Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.
Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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