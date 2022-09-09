KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından merakla beklenen yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından burs başvuru tarihleri gündeme geldi. Peki, KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? 2022-2023 GSB KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?