Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 4 Eylül Pazar günü yapılmıştı. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?