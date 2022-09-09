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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 Eylül tarihinde gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı sonrasında öğrenciler sonuçlar için bekleyişe geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar son dakika olarak duyurulacak. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene düzenlenen İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) 4 Eylül Pazar günü yapılmıştı. Peki, Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 1,2,3,4,5,6. sınıf bursluluk sınav sonuçları belli oldu mu?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde, bakanlığın kendi web sitesi üzerinden ilan edilecek.

BURSLULUK SINAVI 4 EYLÜL'DE YAPILMIŞTI

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde, saat 10.00'da düzenlendi. 120 dakika süren sınav 12.00'da sona erdi.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

İOKBS Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarı "odsgm.meb.gov.tr" sitesi üzerinden açıklandı.

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