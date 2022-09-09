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VGM burs başvuruları başladı mı ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir? Burs ücreti...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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VGM burs başvuruları başladı mı ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir? Burs ücreti...

VGM burs başvuruları başladı mı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları www.vgm.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Burs başvuru tarihleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, VGM burs başvuruları başladı mı ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir? Burs ücreti...

VGM burs başvuruları başladı mı ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. T.C kimlik numarası, doğum tarihi, anne baba adı ve kimlik seri no bilgileri ile alınacak. Peki, VGM burs başvuruları başladı mı ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir? Burs ücreti...

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

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