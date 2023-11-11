Hafta sonu ne sınavı var? Bugün ve yarın hangi sınavlar var? Sınav takvimi: 11-12 Kasım 2023

e-YDS 2023/11 (İngilizce) ile 2023-TR-YÖS/2 Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

11 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) ile 12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (2023-TR-YÖS/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 11 Kasım 2023 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 12 Kasım 2023 Pazar günü 08.00-11.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.