Hafta sonu ne sınavı var? Bugün ve yarın hangi sınavlar var? Sınav takvimi: 11-12 Kasım 2023
"Bu hafta sonu hangi sınavlar var 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu hafta sonu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üç önemli sınav düzenlenecek. Binlerce adayın katılım gösterdiği bu sınavlar, adayların eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. İşte, ÖSYM hafta sonu sınavları...
"Bu hafta sonu hangi sınavlar var 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu hafta sonu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından üç önemli sınav düzenlenecek. Binlerce adayın katılım gösterdiği bu sınavlar, adayların eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. İşte, MEB ve ÖSYM hafta sonu sınavları...
BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
(11-12 KASIM 2023)
ÖSYM tarafından bu hafta sonu 2 sınav yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) 11 Kasım Cumartesi günü, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) 12 Kasım Pazar günü yapılacak. Ayrıca bu hafta sonu AUZEF sınavları da yapılacak.
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce)
Tarih: 11.11.2023
Saat: 13:45
TR-YÖS
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2023-TR-YÖS/2
Tarih: 12.11.2023
Saat: -
AUZEF
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda yapılacak. Öğrenciler ara sınavda (vizede) her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumlu olacak.
e-YDS 2023/11 (İngilizce) ile 2023-TR-YÖS/2 Sınavları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
11 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/11 İngilizce) ile 12 Kasım 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'na (2023-TR-YÖS/2) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 11 Kasım 2023 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında ve 12 Kasım 2023 Pazar günü 08.00-11.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, düzenlenen bu belge ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
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- Hafta sonu ne sınavı var? Bugün ve yarın hangi sınavlar var? Sınav takvimi: 11-12 Kasım 2023
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