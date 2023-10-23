ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı mı? YKS, YDS, KPSS, ALES, DGS tarihleri belli oldu mu, sınavlar ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan sınav takvimi, 2024 yılı için merakla bekleniyor. Bu takvim, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve diğer ÖSYM tarafından yapılan sınavların tarihlerini içerir. ÖSYM sınav takvimi, sınavların yapılacağı tarihler ve başvuru süreçleri hakkında önemli bilgiler sunar. Peki ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı mı?